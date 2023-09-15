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Копина Гали Николаевна

Место рождения

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.02.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1913 ст.

Отец: Копин Николай Павлович

Мать: Копина Таисия Владимировна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемница: той же деревни крестьянская девица Надежда Ивановна Копина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410568#57
Упоминание
13.07.1989
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Заказана справка о рождении из метрической книги: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410568#56
Смерть
Неизвестно

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