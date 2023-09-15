Копина Гали Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1913 ст.
Отец: Копин Николай Павлович
Восприемница: той же деревни крестьянская девица Надежда Ивановна Копина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410568#57
Упоминание
13.07.1989
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Заказана справка о рождении из метрической книги: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410568#56
Смерть
Неизвестно