Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1700
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700
Бракосочетание
До 1719
Жена: Агафья Еремеевна
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья Еремеевна
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Еремеевна
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Агафья Еремеевна
Смерть
После 1722