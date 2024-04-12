Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иванович

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

До 1700

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1700 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1719

Жена: Агафья Еремеевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья Еремеевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Еремеевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Агафья Еремеевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1722
Копытово, Шуйский район, Северный край
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