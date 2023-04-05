Спиридонова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1976
Отец: Корелин Николай
Рождение ребёнка
27.03.1993
Дочь: Спиридонова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1996
Дочь: Спиридонова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно