Спиридонова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонова Татьяна Николаевна

Спиридонова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1976

Отец: Корелин Николай

Мать: Корелина Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
27.03.1993

Дочь: Спиридонова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
30.08.1996

Дочь: Спиридонова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Григорий Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close