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Сверчков Валентин Александрович

Место рождения

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1985

Отец: Сверчков Александр

Мать: Ирина Владимировна

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 2011 по 2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
С 2013 по 2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна

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