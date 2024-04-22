Хамова (Морозова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамова (Морозова) Дарья Ивановна

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Место рождения

Средний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Иван Кузьмич

Мать: Морозова Пелагея Никитична

Средний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Хамов Михаил

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Хамов Михаил

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамов Михаил

Смерть
Неизвестно
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