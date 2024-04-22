Хамова (Морозова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Хамов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Хамов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хамов Михаил
Смерть
Неизвестно