Кочкин Владимир Петрович
Место рожденияКазахстан город Темиртау
Дата рождения1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Кочкин Петр Егорович
Казахстан город Темиртау
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Рождение ребёнка
1976
Мать ребёнка: не указана
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Год рождения поставили примерный, 1975 по 1980 может быть. Но точно что он рожден в городе Бийске Алтайского края