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Кочкин Владимир Петрович

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Место рождения

Казахстан город Темиртау

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Кочкин Петр Егорович

Мать: Кочкина Валентина Николаевна

Казахстан город Темиртау
Дальнейшая судьба нам неивестна, идет поиск
Рождение ребёнка
1976

Сын: Кочкин Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Год рождения поставили примерный, 1975 по 1980 может быть. Но точно что он рожден в городе Бийске Алтайского края
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