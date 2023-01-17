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Жомков Михаил Павлович

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Место рождения

Фальшино, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

21.03.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Фальшино, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
03.02.1903 ст.

Жена: Жомкова Клавдия Васильевна

Фальшино, Вепревская волость, Вологодский уезд
Жених: Вепревской волости деревни Фальшина крестьянский сын Михаил Павлов Жомнов, 24 года. Невеста: Борисовской волости, деревни Острецова крестьянская девица Клавдия Васильева Семерикова, 23 года. По... Показать все
Смерть
21.03.1916 ст.
Фальшино, Вепревская волость, Вологодский уезд
От воспаления легких.
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