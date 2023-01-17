Жомков Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти21.03.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1903 ст.
Жених: Вепревской волости деревни Фальшина крестьянский сын Михаил Павлов Жомнов, 24 года. Невеста: Борисовской волости, деревни Острецова крестьянская девица Клавдия Васильева Семерикова, 23 года. По... Показать все
Смерть
21.03.1916 ст.
От воспаления легких.