Смелова (Соколова) Мария Артемьевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1884 ст.
Отец: Соколов Артемий Павлович
Мать: Соколова Елена Архиповна
Место жительства
С ?.11.1939 по 1948
Найдена в похозяйственней книгах 1940-1948 гг деревни Лепилово, проживающая вместе с мужем
Работа или профессия
С 1940 по 1948
Колхозница колхоза "Лепилово", колхоз был образован 10.11.1931 года . В 1940 году и далее отмечалась 3 группа инвалидности. Деревня Лепилово входила в Ципилевский сельсовет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно