Смелова (Соколова) Мария Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмелова (Соколова) Мария Артемьевна

Смелова (Соколова) Мария Артемьевна

Место рождения

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.01.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1884 ст.

Отец: Соколов Артемий Павлович

Мать: Соколова Елена Архиповна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С ?.11.1939 по 1948
Лепилово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Найдена в похозяйственней книгах 1940-1948 гг деревни Лепилово, проживающая вместе с мужем
Работа или профессия
С 1940 по 1948
Лепилово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Колхозница колхоза "Лепилово", колхоз был образован 10.11.1931 года . В 1940 году и далее отмечалась 3 группа инвалидности. Деревня Лепилово входила в Ципилевский сельсовет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелов Алексей Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close