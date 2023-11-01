Козлова Анисья Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анисья Корнилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

44 г. в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
09.02.1829

Муж: Козлов Тимофей Кирилов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 февраля 1829 года Терсютской волости села Камышевского крестьянский сын Тимофей Кирилов Козлов первым браком Кодского села деревни Лапиной крестьянской дочерью - девицей Анисьей Корниловой Дьяконовы... Показать все
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Козлова Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Кирилов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Козлова Устинья Тимофеева

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Кирилов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
9 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно
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