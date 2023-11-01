Козлова Анисья Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1806
44 г. в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
09.02.1829
9 февраля 1829 года Терсютской волости села Камышевского крестьянский сын Тимофей Кирилов Козлов первым браком Кодского села деревни Лапиной крестьянской дочерью - девицей Анисьей Корниловой Дьяконовы... Показать все
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Козлова Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Кирилов
15 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Козлова Устинья Тимофеева
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Кирилов
9 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно