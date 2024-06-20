Юдинцева Доминика Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Юдинцев Косьма Корнилиевич
Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Юдинцев Николай Корнилович
Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Юдинцева Наталия Корнилиева
Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов
Рождение ребёнка
19.03.1901
Дочь: Юдинцева Марина Корнилиева
Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Юдинцев Василий Корнилович
Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов
Рождение ребёнка
11.03.1907
Дочь: Юдинцева Александра Корнилиева
Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов
Смерть
Неизвестно