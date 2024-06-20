Юдинцева Доминика Никоновна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЮдинцева Доминика Никоновна

Юдинцева Доминика Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Юдинцев Петр Корнилиев

Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Юдинцев Косьма Корнилиевич

Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов

Рождение ребёнка
1894

Сын: Юдинцев Николай Корнилович

Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Юдинцева Наталия Корнилиева

Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов

Рождение ребёнка
19.03.1901

Дочь: Юдинцева Марина Корнилиева

Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов

Рождение ребёнка
1904

Сын: Юдинцев Василий Корнилович

Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов

Рождение ребёнка
11.03.1907

Дочь: Юдинцева Александра Корнилиева

Отец ребёнка: Юдинцев Корнилий Ульянов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.