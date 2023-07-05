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Сафрон Иванович

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Лукерья Сергеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Сафроновна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Арина Сафроновна

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван Сафонович

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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