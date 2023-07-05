Сафрон Иванович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Лукерья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Сафроновна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Арина Сафроновна
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван Сафонович
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Смерть
Неизвестно