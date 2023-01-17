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Тенихин Владимир Семёнович

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.07.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1885 ст.

Отец: Тенихин Семён

Мать: Мария Иосифовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.

Дочь: Тенихина Агапея Владимировна

Мать ребёнка: Тенихина Марфа Тарасовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Тенихин Яков Владимирович

Мать ребёнка: Тенихина Марфа Тарасовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Тенихин Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Тенихина Марфа Тарасовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенихина Марфа Тарасовна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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