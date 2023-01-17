Тенихин Владимир Семёнович
Место рождения
Дата рождения11.07.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1885 ст.
Отец: Тенихин Семён
Мать: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.
Дочь: Тенихина Агапея Владимировна
Мать ребёнка: Тенихина Марфа Тарасовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Тенихин Яков Владимирович
Мать ребёнка: Тенихина Марфа Тарасовна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Тенихин Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Тенихина Марфа Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тенихина Марфа Тарасовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно