Пак Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прапрадедушка
Мать: Прапрабабушка
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: Цхай Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Прабабушка
1913. Это официальная дата. На самом деле она 1910 года рождения, сократила свой возраст для того чтобы поступить на учебу.
Смерть
1915
погиб в тайге