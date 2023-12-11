Пак Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пак Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прапрадедушка

Мать: Прапрабабушка

Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Цхай Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Прабабушка

1913. Это официальная дата. На самом деле она 1910 года рождения, сократила свой возраст для того чтобы поступить на учебу.
Смерть
1915
погиб в тайге
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