Буйновский Леонид Феликсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти15.12.1977
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.12.1977