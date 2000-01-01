Буйновский Леонид Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуйновский Леонид Феликсович

Буйновский Леонид Феликсович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

15.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Буйновский Феликс Болеславович

Мать: Бейвель Надежда Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.12.1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close