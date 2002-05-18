Луценко (Коростылёва) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко (Коростылёва) Клавдия

Место рождения

Острож, Воронежская губерния

Дата рождения

17.05.1911

Дата смерти

18.05.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1911

Отец: Коростылёв Пётр

Мать: не указана

Острож, Воронежская губерния
Бракосочетание
1940

Муж: Луценко Виктор

Рождение ребёнка
28.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луценко Виктор

Смерть
18.05.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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