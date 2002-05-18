Луценко (Коростылёва) Клавдия
Место рожденияОстрож, Воронежская губерния
Дата рождения17.05.1911
Дата смерти18.05.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1911
Отец: Коростылёв Пётр
Острож, Воронежская губерния
Бракосочетание
1940
Муж: Луценко Виктор
Рождение ребёнка
28.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луценко Виктор
Смерть
18.05.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно