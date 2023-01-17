Власов Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Фёдор Тихонович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Шехалёва Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно