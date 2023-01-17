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Власов Алексей Фёдорович

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Место рождения

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Фёдор Тихонович

Мать: Власова Матрена Михайловна

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Шехалёва Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Берсениха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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