Хайдуков Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения17.09.1876 ст.
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876 ст.
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.
Дочь: Гусева Мария Константиновна
Мать ребёнка: Хайдукова Анна Александровна
Рождение ребёнка
07.12.1912 ст.
Дочь: Лаврентьева Анна Константиновна
Мать ребёнка: Хайдукова Анна Александровна
Рождение ребёнка
19.07.1921
Сын: Хайдуков Владимир Константинович
Мать ребёнка: Хайдукова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охотникова Еннафа Константиновна
Мать ребёнка: Хайдукова Анна Александровна
Отбывание наказания
Неизвестно
Смерть
Около 1930
г.Катокурган, Самаркандская область