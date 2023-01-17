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Хайдуков Константин Иванович

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Место рождения

Починок, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

17.09.1876 ст.

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876 ст.

Отец: Хайдуков Иван Иосифович

Мать: Хайдукова Марина Алексеевна

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Хайдукова Анна Александровна

Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.

Дочь: Гусева Мария Константиновна

Мать ребёнка: Хайдукова Анна Александровна

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1912 ст.

Дочь: Лаврентьева Анна Константиновна

Мать ребёнка: Хайдукова Анна Александровна

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1921

Сын: Хайдуков Владимир Константинович

Мать ребёнка: Хайдукова Анна Александровна

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охотникова Еннафа Константиновна

Мать ребёнка: Хайдукова Анна Александровна

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Отбывание наказания
Неизвестно
Смерть
Около 1930
г.Катокурган, Самаркандская область
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