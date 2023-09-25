Горбунов Герасим Петрович
Место рождения
Дата рождения14.08.1941
Дата смерти09.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1941
Рождение ребёнка
14.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбунова Галина
Рождение ребёнка
01.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбунова Галина
Смерть
09.06.1992