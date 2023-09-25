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Горбунов Герасим Петрович

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Место рождения

Красный Ключ

Дата рождения

14.08.1941

Дата смерти

09.06.1992

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1941

Отец: Горбунов Петр Алексеевич

Мать: Горбунова (Стяжкина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
14.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбунова Галина

Рождение ребёнка
01.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбунова Галина

Смерть
09.06.1992

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