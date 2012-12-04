Белов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1932
Дата смерти04.12.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1952 по 1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1958 по 1964
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1964 по 2012
Смерть
04.12.2012