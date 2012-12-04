Белов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Василий Иванович

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Место рождения

Тимониха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.10.1932

Дата смерти

04.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимониха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1952 по 1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1958 по 1964
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1964 по 2012
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
04.12.2012
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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