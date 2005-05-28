Лукьянов Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1965
Дата смерти28.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1965
Отец: Лукьянов Михаил Данилович
Мать: Карпова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
22.02.1993
Дочь: Лукьянова Виктория Валерьевна
Мать ребёнка: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Михаил Валерьевич
Мать ребёнка: Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Смерть
28.05.2005