Лукьянов Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Валерий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1965

Дата смерти

28.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1965

Отец: Лукьянов Михаил Данилович

Мать: Карпова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
22.02.1993

Дочь: Лукьянова Виктория Валерьевна

Мать ребёнка: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Смерть
28.05.2005
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