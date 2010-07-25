Демидова (Филиппова) Надежда
Место рождения
Дата рождения19.01.1929
Дата смерти25.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демидов Михаил
Образование
Неизвестно
4 класса сельской школы
Рождение ребёнка
14.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демидов Михаил
Рождение ребёнка
25.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демидов Михаил
Смерть
25.07.2010
Причина смерти: инсульт