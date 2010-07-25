Демидова (Филиппова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Филиппова) Надежда

Место рождения

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область

Дата рождения

19.01.1929

Дата смерти

25.07.2010

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929

Отец: Филиппов Порфирий Филиппович

Мать: Филиппова (Воробьева) Марья Кузьминична

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Михаил

Образование
Неизвестно
4 класса сельской школы
Рождение ребёнка
14.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидов Михаил

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидов Михаил

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.07.2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: инсульт

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