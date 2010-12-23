Головченко Евгений Иванович
Место рожденияКазахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Дата рождения09.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1982
Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Рождение ребёнка
23.12.2010
Дочь: Головченко Алина Евгеньевна
Мать ребёнка: Головченко Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
28.05.2015
Сын: Головченко Глеб Евгеньевич
Мать ребёнка: Головченко Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно