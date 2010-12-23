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Головченко Евгений Иванович

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Место рождения

Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск

Дата рождения

09.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1982

Отец: Головченко Иван Дмитриевич

Мать: Головченко Татьяна Николаевна

Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Рождение ребёнка
23.12.2010

Дочь: Головченко Алина Евгеньевна

Мать ребёнка: Головченко Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
28.05.2015

Сын: Головченко Глеб Евгеньевич

Мать ребёнка: Головченко Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головченко Наталья Сергеевна

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