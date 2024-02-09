Хайруллина (Корнейчук) Валентина Панкратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1912
Дата смерти10.06.1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912
Отец: Корнейчук Панкрат
Мать: Корнейчук Христина
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Хайруллина Дина Гильмутдиновна
Отец ребёнка: Хайруллин Гильмутдин
Баймурзино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1940
Сын: Хайрулин Анатолий Гильмутдинович
Отец ребёнка: Хайруллин Гильмутдин
Рождение ребёнка
12.07.1943
Дочь: Хайруллина Галина Гильмутдиновна
Отец ребёнка: Хайруллин Гильмутдин
Рождение ребёнка
23.11.1945
Дочь: Хайрулина Любовь Гильмутдиновна
Отец ребёнка: Хайруллин Гильмутдин
Рождение ребёнка
12.09.1952
Дочь: Хайрулина Вера Гильмутдиновна
Отец ребёнка: Хайруллин Гильмутдин
Смерть
10.06.1985
Трудовой, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область