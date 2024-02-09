Хайруллина (Корнейчук) Валентина Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина (Корнейчук) Валентина Панкратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1912

Дата смерти

10.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912

Отец: Корнейчук Панкрат

Мать: Корнейчук Христина

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Хайруллина Дина Гильмутдиновна

Отец ребёнка: Хайруллин Гильмутдин

Баймурзино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1940

Сын: Хайрулин Анатолий Гильмутдинович

Отец ребёнка: Хайруллин Гильмутдин

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.07.1943

Дочь: Хайруллина Галина Гильмутдиновна

Отец ребёнка: Хайруллин Гильмутдин

Рождение ребёнка
23.11.1945

Дочь: Хайрулина Любовь Гильмутдиновна

Отец ребёнка: Хайруллин Гильмутдин

Рождение ребёнка
12.09.1952

Дочь: Хайрулина Вера Гильмутдиновна

Отец ребёнка: Хайруллин Гильмутдин

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
10.06.1985
Трудовой, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

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