Эйдельман Яков
Место рожденияс. Кабанск, Кабанский р-н, Бурятия
Дата рождения19.04.1896
Дата смерти07.04.1954
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1896
Отец: Эйдельман Лазарь Маркович
Мать: Эйдельман Рива
с. Кабанск, Кабанский р-н, Бурятия
Рождение ребёнка
17.07.1922
Дочь: Ревекка
Мать ребёнка: Эйдельман Любовь
Кабанск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эйдельман Любовь
р-ка Бурятия, с. Турунтаево
Смерть
07.04.1954
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно