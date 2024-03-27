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Эйдельман Яков

Место рождения

с. Кабанск, Кабанский р-н, Бурятия

Дата рождения

19.04.1896

Дата смерти

07.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1896

Отец: Эйдельман Лазарь Маркович

Мать: Эйдельман Рива

с. Кабанск, Кабанский р-н, Бурятия
Рождение ребёнка
17.07.1922

Дочь: Ревекка

Мать ребёнка: Эйдельман Любовь

Кабанск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйдельман Любовь

р-ка Бурятия, с. Турунтаево
Смерть
07.04.1954
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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