Дрожжин Пётр Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 18.10.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.10.1919
Отец: Дрожжин Харитон Ильич
Сведения о дате и месте рождения с сайта "Память народа" и "Старообрядчество Подмосковья" (там указан 1918 г.р.).
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрожжин Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрожжин Владимир
Мать ребёнка: не указана
Приёмный сын
Смерть
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
По словам Риты, Пётр умер в г. Реутов, а потом урну с прахом родственники привезли и за хоронили на старообрядческом кладбище дер. Запрудино.