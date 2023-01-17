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Дрожжин Пётр Федотович

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Место рождения

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

Около 18.10.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.10.1919

Отец: Дрожжин Харитон Ильич

Мать: Дрожжина Зиновия Семеновна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Сведения о дате и месте рождения с сайта "Память народа" и "Старообрядчество Подмосковья" (там указан 1918 г.р.).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрожжин Неизвестно

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрожжин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Приёмный сын
Смерть
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
По словам Риты, Пётр умер в г. Реутов, а потом урну с прахом родственники привезли и за хоронили на старообрядческом кладбище дер. Запрудино.
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