Грохотов Пётр Косьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиПосле 1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1902 ст.
Большекулачье, Омский муниципальный район, Омская область
МК Свято-Николаевской церкви с.Кулачинское; ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 389, стр.201, №-20
Рождение ребёнка
25.04.1911 ст.
Дочь: - (Грохотова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Грохотова (Дранкина) Ольга Стефановна
МК Богородице-Казанской церкви ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 975, стр.101 (Рождение №-37ж)
Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.
Мать ребёнка: Грохотова (Дранкина) Ольга Стефановна
МК Свято-Троицкой церкви села Николаевское ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 1043, стр.311 (Рождение №-39м)
Смерть
После 1914 ст.