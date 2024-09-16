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Грохотов Пётр Косьмин

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Место рождения

Харино, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

После 1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Харино, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
15.02.1902 ст.

Жена: Грохотова (Дранкина) Ольга Стефановна

Большекулачье, Омский муниципальный район, Омская область
МК Свято-Николаевской церкви с.Кулачинское; ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 389, стр.201, №-20
Рождение ребёнка
25.04.1911 ст.

Дочь: - (Грохотова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Грохотова (Дранкина) Ольга Стефановна

Харино, Омский муниципальный район, Омская область
МК Богородице-Казанской церкви ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 975, стр.101 (Рождение №-37ж)
Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.

Сын: Грохотов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Грохотова (Дранкина) Ольга Стефановна

Харино, Омский муниципальный район, Омская область
МК Свято-Троицкой церкви села Николаевское ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 1043, стр.311 (Рождение №-39м)
Смерть
После 1914 ст.

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