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Володинцев Василий Васильевич

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Место рождения

Вологодская губ. Кадниковский у. д. Ишенино

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1894

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губ. Кадниковский у. д. Ишенино
Рождение ребёнка
1848

Сын: Володинцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губ. Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Ишенино
Рождение ребёнка
1861

Сын: Володинцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Ишенино
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Гаврилова Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Ишенино
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Лапина Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н) д. Ишенино
Смерть
До 1894
Вологодская губ, Кадниковский у., д. Ишенино
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