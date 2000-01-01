Володинцев Василий Васильевич
Место рожденияВологодская губ. Кадниковский у. д. Ишенино
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губ. Кадниковский у. д. Ишенино
Рождение ребёнка
1848
Сын: Володинцев Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губ. Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Ишенино
Рождение ребёнка
1861
Сын: Володинцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Ишенино
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Гаврилова Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губ., Кадниковский у. (Харовский р-н), д. Ишенино
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Лапина Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н) д. Ишенино
Смерть
До 1894
Вологодская губ, Кадниковский у., д. Ишенино