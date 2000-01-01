Огальцева Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1960
Дочь: Чиркова Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Огальцев Николай
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Огальцева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Огальцев Николай
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Огальцева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Огальцев Николай
Рождение ребёнка
1965
Сын: Огальцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Огальцев Николай
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Огальцева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Огальцев Николай
Смерть
Неизвестно