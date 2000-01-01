Огальцева Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огальцева Серафима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1960

Дочь: Чиркова Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Огальцев Николай

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Огальцева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Огальцев Николай

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Огальцева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Огальцев Николай

Рождение ребёнка
1965

Сын: Огальцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Огальцев Николай

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Огальцева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Огальцев Николай

Смерть
Неизвестно
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