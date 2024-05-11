Машаров Афанасий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мошарова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Мошарова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
25.11.1910
Сын: Мошаров Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Мошарова Дарья Терентьевна
Горскино Касьминской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1914
Сын: Мошаров Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Мошарова Дарья Терентьевна
Смерть
Неизвестно
Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область