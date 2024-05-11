Машаров Афанасий Митрофанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Машаров Афанасий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ДИ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

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Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мошарова Дарья Терентьевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Мошарова Дарья Терентьевна

Рождение ребёнка
25.11.1910

Сын: Мошаров Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Мошарова Дарья Терентьевна

Горскино Касьминской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1914

Сын: Мошаров Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Мошарова Дарья Терентьевна

Смерть
Неизвестно
Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

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