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Ломакин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломакина) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломакина) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломакина) Григорьевна

Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломакин Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
27.09.1921

Дочь: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна

Смерть
1928
Причина смерти: Убийство

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