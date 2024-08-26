Ломакин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломакина) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломакина) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломакина) Григорьевна
Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломакина Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломакин Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
27.09.1921
Дочь: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Ломакина Анна Моисеевна
Смерть
1928
Причина смерти: Убийство