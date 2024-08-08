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Татарка Shamsuvaka Azamat kyzy

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Место рождения

Арсланово, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1731 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1804 г.р.

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Тептяр Azamat Usman ulu

Мать: не указана

Арсланово, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
надо проверить деревня арсланово буздякского района или чишминского района
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Татарин Faz(L)ullah

Отец ребёнка: Татарин Abdulmyan

Трунтаишево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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