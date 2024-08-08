Татарка Shamsuvaka Azamat kyzy
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Тептяр Azamat Usman ulu
Мать: не указана
надо проверить деревня арсланово буздякского района или чишминского района
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Сын: Татарин Faz(L)ullah
Отец ребёнка: Татарин Abdulmyan
Трунтаишево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно