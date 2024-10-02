Войханский Шалом — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войханский Шалом

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

25.06.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Войханский Хаим-Бер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Войханский Соломон Шломович

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Смерть
25.06.1883
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти в метрике "По старости и дряхлости"

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