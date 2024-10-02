Войханский Шалом
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти25.06.1883
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Войханский Хаим-Бер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Войханский Соломон Шломович
Мать ребёнка: не указана
Витебск, Витебская область
Смерть
25.06.1883
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти в метрике "По старости и дряхлости"