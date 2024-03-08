Бакунин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакунин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1982

Дочь: Верханова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Бакунина Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Бакунина Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Бакунина Антонина Ивановна

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