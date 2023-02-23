Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Никофор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афимья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Петров
Место жительства
1858
13
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Петров
Смерть
Неизвестно