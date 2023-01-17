Щербаков Сергей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1887
Дата смерти08.03.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1908 ст.
Жена: Щербакова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1909 ст.
Дочь: Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Щербакова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1910 ст.
Дочь: Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Щербакова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1912 ст.
Сын: Щербаков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Щербакова Зоя Ивановна
Смерть
08.03.1957