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Щербаков Сергей Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1887

Дата смерти

08.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1908 ст.

Жена: Щербакова Зоя Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1909 ст.

Дочь: Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Щербакова Зоя Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1910 ст.

Дочь: Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Щербакова Зоя Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1912 ст.

Сын: Щербаков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Щербакова Зоя Ивановна

Смерть
08.03.1957
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