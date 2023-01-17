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Фатиха

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тазитдин Назмитдинов

Отец ребёнка: Назмитдин Гадыльшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Миннизиган Назмитдинова

Отец ребёнка: Назмитдин Гадыльшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Сын: Гилязетдин Назмитдинович

Отец ребёнка: Назмитдин Гадыльшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Шамсинур Назмитдиновна

Отец ребёнка: Назмитдин Гадыльшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Фархунур Назмитдиновна

Отец ребёнка: Назмитдин Гадыльшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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