Фатиха
Место рождения
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тазитдин Назмитдинов
Отец ребёнка: Назмитдин Гадыльшин
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Миннизиган Назмитдинова
Отец ребёнка: Назмитдин Гадыльшин
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Назмитдин Гадыльшин
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Шамсинур Назмитдиновна
Отец ребёнка: Назмитдин Гадыльшин
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Фархунур Назмитдиновна
Отец ребёнка: Назмитдин Гадыльшин
Место жительства
Неизвестно