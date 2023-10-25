Мосина Феня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1955
Дочь: Ёлкина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Мосин Николай Максимович
Рождение ребёнка
05.06.1964
Отец ребёнка: Мосин Николай Максимович
Сибирский, ЗАТО Сибирский, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.?
Отец ребёнка: Мосин Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Мосин Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мосин Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мосин Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьина Анастасия (Тася) Николаевна
Отец ребёнка: Мосин Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно