Макридина (Курамшина) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.10.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курамшин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макридин Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Макридин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макридин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.08.1932
Дочь: Маридина Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Макридин Андрей
Смерть
24.10.1990
Туркменская ССР,город Ашхабад