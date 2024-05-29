Макридина (Курамшина) Татьяна Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Макридина (Курамшина) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курамшин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макридин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Макридин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макридин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
28.08.1932

Дочь: Маридина Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Макридин Андрей

Смерть
24.10.1990
Туркменская ССР,город Ашхабад

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