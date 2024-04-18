Анна Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Глебович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Глебович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Аксинья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Глебович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Глебович
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 15 № после 15 " " глава семьи Глеб Симонович главы семьи 1 сын Яков Глебович главы семьи 2 сын Иван Глебович главы семьи 3 сын Кузма Глебович главы семьи брат Иван Симонович 1 брата г... Показать все
Смерть
После 1858 ст.