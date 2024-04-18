Анна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1822 и 1827 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Глебович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Глебович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Аксинья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Глебович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Глебович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 15 № после 15 " " глава семьи Глеб Симонович главы семьи 1 сын Яков Глебович главы семьи 2 сын Иван Глебович главы семьи 3 сын Кузма Глебович главы семьи брат Иван Симонович 1 брата г... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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