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Баталов Прокопий Викторович

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Место рождения

Емельяново, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.07.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1948

Отец: Орешников Виктор Ефимович

Мать: Баталова Нина Павловна

Емельяново, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова (Детина) Анна Александровна

Емельяново, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.04.1974

Сын: Баталов Виктор Прокопьевич

Мать ребёнка: Баталова (Детина) Анна Александровна

Емельяново, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.07.1987

Сын: Баталов Максим Прокопьевич

Мать ребёнка: Баталова (Детина) Анна Александровна

Емельяново, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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