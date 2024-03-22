Баталов Прокопий Викторович
Место рождения
Дата рождения18.07.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1948
Отец: Орешников Виктор Ефимович
Мать: Баталова Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1974
Сын: Баталов Виктор Прокопьевич
Мать ребёнка: Баталова (Детина) Анна Александровна
Рождение ребёнка
02.07.1987
Сын: Баталов Максим Прокопьевич
Мать ребёнка: Баталова (Детина) Анна Александровна
Смерть
Неизвестно