Бычков Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Николай Андреевич

Бычков Николай Андреевич

avatar

Место рождения

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.05.1939

Дата смерти

11.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.12.1919
Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение
26.05.1939

Отец: Бычков Андрей Анисимович

Мать: Бычкова Евдокия Николаевна

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Вычислено ?.06.1966

Жена: Бычкова Любовь Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.02.1969

Дочь: Соломина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бычкова Любовь Ивановна

Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.05.1972

Дочь: Черных Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Бычкова Любовь Ивановна

Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close