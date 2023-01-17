Бычков Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1939
Дата смерти11.12.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.12.1919
Рождение
26.05.1939
Бракосочетание
Вычислено ?.06.1966
Жена: Бычкова Любовь Ивановна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.02.1969
Дочь: Соломина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бычкова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1972
Дочь: Черных Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Бычкова Любовь Ивановна