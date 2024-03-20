Lange (Querfeld V. Der Seedeck) Natalie Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lange (Querfeld V. Der Seedeck) Natalie Marie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1848

Сын: Lange Eduard Raphael Gerhard

Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard

Рождение ребёнка
24.09.1849

Дочь: Stieda Emmeline Anna Dorothea

Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard

Рождение ребёнка
22.03.1851

Дочь: Stieda Elmire (Ella) Henriette Augustine

Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard

Riga
Рождение ребёнка
22.03.1851

Сын: Lange Karl Ludwig Woldemar

Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
22.08.1854

Сын: Lange Ludwig Friedrich Hermann

Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard

Рождение ребёнка
12.12.1857

Дочь: Von Zimmermann Ida Henriette Alexandra

Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard

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