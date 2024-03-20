Lange (Querfeld V. Der Seedeck) Natalie Marie
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1848
Сын: Lange Eduard Raphael Gerhard
Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard
Рождение ребёнка
24.09.1849
Дочь: Stieda Emmeline Anna Dorothea
Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard
Рождение ребёнка
22.03.1851
Дочь: Stieda Elmire (Ella) Henriette Augustine
Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard
Riga
Рождение ребёнка
22.03.1851
Сын: Lange Karl Ludwig Woldemar
Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Рождение ребёнка
22.08.1854
Сын: Lange Ludwig Friedrich Hermann
Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard
Рождение ребёнка
12.12.1857
Дочь: Von Zimmermann Ida Henriette Alexandra
Отец ребёнка: Lange Friedrich Gerhard