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Каишов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1931

Дата смерти

29.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Иванова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
05.07.1960

Дочь: Кондратьева Галина Михайловна

Мать ребёнка: Каишова Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
14.11.1963

Дочь: Чупракова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Каишова Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
13.05.1966

Сын: Каишов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Каишова Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
13.07.1971

Дочь: Петрова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Каишова Анастасия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каишова Анастасия Емельяновна

Смерть
29.06.2010
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