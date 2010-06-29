Каишов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1931
Дата смерти29.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931
Отец: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1960
Дочь: Кондратьева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Каишова Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
14.11.1963
Дочь: Чупракова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Каишова Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
13.05.1966
Мать ребёнка: Каишова Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
13.07.1971
Дочь: Петрова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Каишова Анастасия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.2010