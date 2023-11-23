Космодемьянская (Шилотова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1909
Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Александров
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Тихомирова (Космодемьянский) Клавдия
Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Александров
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Космодемьянская) Нина
Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Александров
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Космодемьянская) Зинаида
Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Александров
Смерть
1974