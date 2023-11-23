Космодемьянская (Шилотова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космодемьянская (Шилотова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Космодемьянский Александр Александров

Рождение ребёнка
07.03.1909

Сын: Космодемьянский Аркадий

Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Александров

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Тихомирова (Космодемьянский) Клавдия

Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Александров

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Космодемьянская) Нина

Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Александров

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Космодемьянская) Зинаида

Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Александров

Смерть
1974

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