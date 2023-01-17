Камаева (Балдова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.01.1885
Дата смерти30.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1885
Бракосочетание
13.11.1906
Рождение ребёнка
28.02.1908
Отец ребёнка: Камаев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
31.01.1910
Дочь: Сергеева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Камаев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Филиппова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Камаев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.04.1916
Отец ребёнка: Камаев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.02.1927
Отец ребёнка: Камаев Иван Тимофеевич
Смерть
30.01.1962