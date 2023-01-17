Камаева (Балдова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева (Балдова) Анна Ивановна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.01.1885

Дата смерти

30.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1885

Отец: Балдов Иван Дмитриевич

Мать: Балдова Екатерина Федоровна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.11.1906

Муж: Камаев Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.02.1908

Сын: Камаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Камаев Иван Тимофеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1910

Дочь: Сергеева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Камаев Иван Тимофеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Филиппова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Камаев Иван Тимофеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1916

Сын: Камаев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Камаев Иван Тимофеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1927

Сын: Камаев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Камаев Иван Тимофеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.01.1962
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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