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Щербаков Меркурий Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

17.06.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Щербаков Прохор Григорьевич

Мать: Щербакова Стефанида Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Афанасия Мартиреевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Щербаков Петр Мекурьевич

Мать ребёнка: Щербакова Афанасия Мартиреевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Щербакова Анна Меркурьевна

Мать ребёнка: Щербакова Афанасия Мартиреевна

Рождение ребёнка
04.05.1896

Сын: Щербаков Николай Меркурьевич

Мать ребёнка: Щербакова Афанасия Мартиреевна

Смерть
17.06.1896
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Щербакова Вера Меркурьевна

Мать ребёнка: Щербакова Афанасия Мартиреевна

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