Щербаков Меркурий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти17.06.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Щербакова Афанасия Мартиреевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Щербакова Анна Меркурьевна
Мать ребёнка: Щербакова Афанасия Мартиреевна
Рождение ребёнка
04.05.1896
Сын: Щербаков Николай Меркурьевич
Мать ребёнка: Щербакова Афанасия Мартиреевна
Смерть
17.06.1896
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Щербакова Вера Меркурьевна
Мать ребёнка: Щербакова Афанасия Мартиреевна