Тупицын Яким Зотов
Место рождения
Дата рождения1674 или 1680 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1674 или 1680 ст.
Отец: Тупицын Зотка Денисов
Мать: не указана
Место жительства
1710 ст.
согласно переписи 1710 г проживал в поч. Филки Хлопова с женой Натальей Ивановной и детьми: Ларионом ок. 1709 г.р. Иваной Василисой ок. 1710 г.р.
Смерть
Неизвестно