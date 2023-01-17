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Тупицын Яким Зотов

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1674 или 1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
1674 или 1680 ст.

Отец: Тупицын Зотка Денисов

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1710 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно переписи 1710 г проживал в поч. Филки Хлопова с женой Натальей Ивановной и детьми: Ларионом ок. 1709 г.р. Иваной Василисой ок. 1710 г.р.
Смерть
Неизвестно
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