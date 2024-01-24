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Кузин Илья Егорович
Кузин Илья Егорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.07.1881
Пол
Мужской
Отец
Кузин Егор Никитич
Мать
(Кузина) Евдокия Петровна
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1881
Отец:
Кузин Егор Никитич
Мать:
Евдокия Петровна
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