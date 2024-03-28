Козаченко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козаченко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Козаченко) Нина

Мать ребёнка: Казаченко (Иваненкова) Платонида

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Кузнецова (Козаченко) Екатерина

Мать ребёнка: Казаченко (Иваненкова) Платонида

Рождение ребёнка
1943

Сын: Козаченко Владимир

Мать ребёнка: Казаченко (Иваненкова) Платонида

Смерть
Неизвестно

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