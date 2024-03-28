Козаченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Козаченко) Нина
Мать ребёнка: Казаченко (Иваненкова) Платонида
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Кузнецова (Козаченко) Екатерина
Мать ребёнка: Казаченко (Иваненкова) Платонида
Рождение ребёнка
1943
Сын: Козаченко Владимир
Мать ребёнка: Казаченко (Иваненкова) Платонида
Смерть
Неизвестно