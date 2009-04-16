Быченков Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1952
Дата смерти16.04.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1975
Дочь: Сёмина Марина Викторовна
Мать ребёнка: Быченкова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
12.04.1979
Сын: Быченков Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Быченкова Татьяна Петровна
Смерть
16.04.2009