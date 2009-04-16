Быченков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быченков Виктор Иванович

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

05.05.1952

Дата смерти

16.04.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.08.1975

Дочь: Сёмина Марина Викторовна

Мать ребёнка: Быченкова Татьяна Петровна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.04.1979

Сын: Быченков Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Быченкова Татьяна Петровна

Смерть
16.04.2009
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